Legisladores del PRO y la UCR buscan la implementación de la Boleta Única en la Provincia

El proyecto que presentaron este miércoles Diego Garciarena (UCR+Cambio Federal), Agustín Forchieri (PRO) y Maricel Etchecoin Moro (CC) se basa en cuatro pilares: Eficiencia y ahorro, modernización, equidad, y transparencia.



El diputado provincial Diego Garciarena sostuvo que “en primer lugar, estamos hablando de un sistema electoral que facilita la elección de los ciudadanos. Con la Boleta Única de Papel, se terminan esos salones repletos de boletas que solo generan confusión y pasamos a un sistema que lleva menos tiempo de lección y menos tiempo de escrutinio” y puntualizó que “en segundo lugar, con la boleta única se termina con las trampas y con las manipulaciones. Nada de voto cadena y de otras prácticas que desnudan la manipulación de los electores”.



“También -agregó el legislador marplatense- este sistema iguala y equipara la participación de todas las fuerzas. Se terminan las lecciones donde solo participan los que tienen dinero y pasamos a una lección donde en cada mesa de cada escuela de cada localidad de la Provincia, todos compiten por igual” y puso énfasis en un tema para nada menor: “con la boleta única, se ahorra en recursos de las impresiones de todas las boletas para cada una de las fuerzas políticas y se reduce el daño ambiental”.



Garciarena descartó las críticas a este sistema: “Si me remito a las experiencia de Santa Fe, Mendoza y Córdoba, no hay críticas de la ciudadanía y sí hubo malestar en quienes se dedicaban a manipular electores. Gana la ciudadanía, ganamos todos los bonaerenses”.



El jefe del bloque PRO, Agustín Forchieri sostuvo que “creemos que esta iniciativa no solo moderniza y agiliza el sistema de votación, sino que también garantiza un proceso más eficiente y transparente, permitiéndonos ahorrar recursos que podrían ser destinados a áreas clave como salud y educación. Este es un paso necesario para mejorar la calidad institucional y asegurar una votación más equitativa para todos los bonaerenses”.



Por su parte, la jefa del bloque de diputados provinciales de la Coalición Cívica, Maricel Etchecoin, destacó que se trata de una iniciativa adecuada “para que Argentina se vuelva más transparente electoralmente”. “Este proyecto es clave porque les permite tener a los ciudadanos todas las opciones políticas y no sufrir el robo de boletas”, aseguró y agregó que “tenemos que garantizar un proceso electoral eficiente y se puede lograr con la boleta única”.