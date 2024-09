FEMEBA: “Las excusas que dan no son válidas”

El Dr. Norberto Melli, integrante de la Secretaría de Prensa de FEMEBA, habló en Lu32 en el marco del cese de atención de médicos en toda la Provincia, debido a la decisión de IOMA de rescindir el convenio en distritos del Centro-Norte. Manifestó que la medida tuvo impacto ‘inmediato’ y descartó que el conflicto con la obra social pueda extenderse al resto de los municipios. Además, opinó sobre la salud bonaerense y le respondió al Ministro de Salud Nicolás Kreplak, quien había tildado de ‘monopolio’ a FEMEBA.