El Servicio de Neonatología del Hospital Municipal asistió un parto gemelar prematuro

Cabe recordar que días pasados, el Consejo Administrativo de Salud anunció que, a las prestaciones de mínima y moderada complejidad del sector de Neonatología del Hospital Municipal, se adicionaron unidades para la atención en alta complejidad; para lo cual se garantizó equipamiento médico de última tecnología y personal especialmente capacitado para el abordaje de dicha prestación. Tales unidades fueron inauguradas hoy con la llegada de los gemelos.

La Dra. Florencia Golinelli, integrante del Servicio de Neonatología; explicó al respecto: “Asistimos el parto, la mamá cursaba un embarazo gemelar controlado en el sector privado ya que los papás cuentan con obra social; pero ante la inminencia (fue un parto vaginal espontáneo) se los derivó al Hospital”.

“Esto responde a lo que establecimos en el marco de una reunión que mantuvimos con el grupo de ginecólogos y obstetras de la ciudad: que los nacimientos prematuros, aunque provengan del ámbito privado, se produzca acá en el Hospital, que es donde esta Neonatología activa en este momento” añadió la profesional.

“Según lo acordado la mamá y el papá llegaron al Hospital, se la atendió en la Guardia de Maternidad, había llegado casi con dilatación completa, así que terminó el trabajo de parto y se produjo el nacimiento”, expresó Golinelli, al tiempo que añadió: “Fue un parto prematuro, se produjo en las 34 semanas de gestación: recibimos a los dos bebés, con dos kilos de peso cada uno, buen peso para la edad gestacional. No tuvimos que hacer reanimación inicial ni nada, entraron en Neo por una cuestión de observación, por ser prematuros y porque además son gemelos, requieren cuidados especiales. Los pusimos en incubadora, hicimos la estabilización inicial y después comenzamos con la alimentación por sonda”, explicó.

“En general los prematuros de esta edad gestacional permanecen hasta que cumplen aproximadamente la edad al término: se estima que hasta cumplimentar las 37, 38 semanas van a estar internados, porque además ahora se produce un descenso de peso; una semana, diez días bajan de peso, luego recuperan pero cuesta un poco, por eso estimamos que serán más o menos tres semanas hasta el alta médica”.

“Es importante destacar que están muy bien de salud: se encuentran en alta complejidad por una cuestión de observación y monitoreo pero no revisten gravedad, no requieren asistencia respiratoria mecánica, no tienen difusión parenteral, se les está dando leche por sonda, está todo bien” concluyó la profesional.