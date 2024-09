Programa ‘Más Salud’: “El objetivo es que el paciente tenga un tratamiento integral”

La odontóloga María Emilia Mateucci, quien está a cargo del programa impulsado por el Consejo Administrativo de Salud y el equipo del Servicio de Odontología, habló en Lu32 sobre cómo se gestó. Reconoció que había que dar respuesta a la cantidad de pacientes adultos con necesidad de rehabilitación protética, y que entonces lo que se busca es reducir el tiempo de espera, a partir de la incorporación de tres laboratorios dentales.