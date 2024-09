Buscan la implementación de ‘puntos violeta’ en eventos masivos

La iniciativa surge desde la Juventud Radical y será presentada este jueves en la 12° Sesión Ordinaria del Honorable Consejo Deliberante. Victoria Torino, presienta del espacio, dialogó con Lu32 y contó las implicancias del proyecto. También se refirió a la reciente unidad de la Unión Cívica Radical y al futuro político que les espera.