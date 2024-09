El OCEBA avala el cobro de tasas en la factura de energía eléctrica

El organismo que controla a los prestadores de electricidad de la Provincia terció en el conflicto entre el gobierno nacional y los municipios, tras la resolución del Ministerio de Economía que pide a las empresas que no haya otros cargos en las facturas. Aclaran que no se puede cortar el servicio por el no pago de otros conceptos, pero que eso no alcanza al alumbrado público.