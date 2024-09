Unión por la patria: “Lo que no fue prioridad durante ocho años pasó a serlo en 9 meses”

Y apuntó: “Sin embargo, durante la gestión anterior no fue prioridad cambiar el resonador y recién fue en 2022 que hicieron los pedidos de presupuestos. Lo cierto es que estuvieron 8 años y no cambiaron el resonador. Lo que no fue prioridad durante 8 años pasó a serlo en apenas 9 meses”.

El oficialismo aclaró que desde el gobierno municipal tienen en claro la necesidad de adquirir un nuevo resonador para el Hospital pero advirtió que “en estos meses no hubo ningún cambio favorable que posibiliten esta inversión en forma inmediata”, y que la caída de la actividad económica y el ajuste nacional viene afectando severamente a las arcas municipales.

“Creemos que con la salud no se debe especular”, reprochó Aguilera y detalló: “El municipio heredó una deuda de más de 3 mil millones de pesos y enfrenta una fuerte caída de ingresos como el Impuesto a la Piedra que en el primer semestre registró una baja del 32% interanual. A eso debe sumarse el incremento de muchos gastos corrientes como la suba del 800% para la compra de insumos de farmacia y medicamentos”.

“Nos preguntamos cuál es la mejora macroeconómica que cambia sustancialmente la ecuación para justificar este pedido repentino de una inversión muy grande. Lo que no fue prioridad en ocho años parece que pasó a serlo en nueve meses”, apuntó el concejal que también expresó el desacuerdo del espació a la apertura de importaciones definida como política por el gobierno nacional.

“El gobierno municipal está trabajando fuertemente en solucionar el déficit en el que dejaron al sistema de salud de Olavarría, con el Hospital y todos los centros de salud”, concluyó.