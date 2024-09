UCR: “Es escandaloso que los legisladores que inicialmente votaron a favor de la ley hayan cambiado su voto”

Comunicado completo:

En un país que se encuentra sumido en una profunda crisis social y económica, donde la desintegración parece ser la norma, no podemos permitir que nuestros adultos mayores se conviertan en una variable de ajuste.

El proyecto de ley que buscaba morigerar parcialmente los haberes jubilatorios no solo era responsable desde el punto de vista fiscal, sino que también era moralmente necesario.

Fue la Unión Cívica Radical quien impulsó la Ley de Movilidad Jubilatoria, y contó con el respaldo de otros bloques de la oposición.

Se trata de un proyecto que busca proteger a miles de adultos mayores que luchan cada día para llegar a fin de mes.

Es escandaloso que los legisladores que inicialmente votaron a favor de la ley hayan cambiado su voto. Y es aún más grave que este cambio se haya producido por la influencia del Gobierno Nacional. Diputados radicales que antes apoyaban la ley, ahora la rechazan. ¿Qué pasó entre tanto? ¿Qué presiones recibieron? ¿Qué intereses se pusieron por encima de la necesidad de nuestros adultos mayores?

Un gobierno que no apoya a los jubilados, no apoya a los estudiantes y no apoya a las pymes, es un gobierno que demuestra una profunda insensibilidad hacia las mayorías.