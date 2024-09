Jornada Regional Participativa “Voces Adolescentes”

De Olavarría hay 8 escuelas anotadas que van a participar del Programa (2 de Gestión Estatal y 6 de Gestión Privada), y además de instituciones participantes de los distritos de Azul, Tapalqué y Benito Juárez.-



Bajo el lema “Ciudadanía, Democracia y Derechos Humanos”, alumnos y alumnas de la provincia de Buenos Aires se reunieron para abrir este ciclo de intercambio para la creación de proyectos participativos sociocomunitarios.

Propuesta que organiza el Senado de la Provincia de Buenos Aires

Palabras de Verónica Magario en la presentación del Programa:



“Estos lugares no suelen ser abiertos a los jóvenes, pero desde hace tres años estas bancas son del pueblo. Nosotros decidimos que ustedes no sólo vengan y ocupen estas bancas, sino que además traigan sus voces y podamos charlar y compartir”, dijo Magario a las y los adolescentes presentes.



A su vez, la vicegobernadora ratificó la importancia de seguir convocando a estudiantes de la Provincia. "No sólo los queremos escuchar; queremos que ustedes empiecen a transformar la historia", afirmó.



En ese sentido, consideró que "no podemos dejar de ser parte de la construcción de lo que queremos transformar" y propuso a los adolescentes "seguir modificando su realidad".



La presidenta del Senado destacó, además, la convocatoria a marchar esta tarde para defender la gratuidad universitaria y recordó que "la Universidad no es sólo dar clases sino también hacer investigación y desarrollar tecnología".



"La libertad existe cuando existe la igualdad de oportunidades, sino es pura mentira", finalizó.