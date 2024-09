Preocupación del PRO por el retraso del boletín oficial y falta de información pública

En la 12° sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante, el Bloque UCR presentó un pedido de informes para conocer sobre la concesión del Cementerio Loma de Paz, a cargo de la Cooperativa “Manos a la Obra”. En este sentido, la concejal PRO Guillermina Amespil se refirió a la falta de información y dijo que “si uno como vecino no tiene información, no puede accionar, no puede pensar en alternativas. Simplemente tiene que acatar”.

Contabilizó 30 pedidos de informes en lo que va del corriente 2024 “y todavía nos faltan 3 meses de sesiones. El año pasado terminamos con 13. Objetivamente hay falta de información, mínimamente a este Cuerpo, pero sobre todo a los vecinos. No entendemos muy bien la lógica de por qué, dejamos un gobierno abierto con casi el 100% de los registros de acceso público”.

Por otra parte, indicó que “hace unos días se publicaron los índices de datos abiertos, una entidad que evalúa lo que tiene que ver con los datos fiscales. Y bajamos el nivel de visibilidad de datos públicos que tenía Olavarría. Históricamente incluso habíamos llegado a tener 100 puntos. Éramos de alta visibilidad, un Municipio ejemplo en la Provincia de Buenos Aires, y pasamos ahora al rango medio”.

Amespil sostuvo que “nosotros no nos vamos a acostumbrar” a la pérdida de información, "porque siempre trabajamos para que el ciudadano fuera una persona informada, que tuviera al alcance de su mano y siempre disponible toda la información que necesitase y que requiriera para tomar las mejores decisiones como vecino, como individuo”.

En relación a Loma de Paz remarcó que “caemos en lo mismo, en esta especie de precarización laboral a la que se está tendiendo frente a la finalización de algunos contratos. Se les está ofreciendo a los trabajadores que se conviertan en monotributistas y ellos estaban en relación de dependencia. En el análisis de las situaciones -y en lo que ya vamos casi 10 meses del año-, se pueden ver cierta toma de decisiones que conduce a lugares a los que no estábamos acostumbrados los olavarrienses, sino que tampoco construyen una mejor comunidad”.

La concejal del PRO alegó que “la falta de información nosotros la vamos a insistir. Hay cuestiones, no solo de organización interna del Municipio, que no han sido publicadas. Por ejemplo Tesorería: no sabemos qué pasó, si hay nuevo Tesorero, cuánto tiempo dura la delegación de facultades. Hace cinco meses que no se publica el Boletín Oficial. Estamos leyendo información oficial con cinco meses de retraso. Es imposible trabajar, es imposible preguntar. Porque las cosas no solo ya sucedieron, sino que ya tuvieron sus consecuencias y ya algunas son irreparables”.

“Entonces, esto sí es un pedido si se quiere, de retomar la senda por la que se estaba yendo. Era un gran trabajo el que llevaba adelante el Municipio. No tenía que ver solo con la gestión, que en ese momento estábamos nosotros. Había trabajadores muy comprometidos con la causa de gobierno abierto, con la apertura de datos, con que se pudiera manejar información en todos los niveles. Uno tenía la página del Municipio muy completa, de fácil acceso. Los documentos públicos, aún si el boletín no estaba al día, se publicaban los decretos que hacían a la vida diaria”, recordó.

Por último, manifestó que los vecinos “se acercan al bloque o al Concejo en busca de respuestas y ni siquiera nosotros las tenemos. Habla mal también de nosotros como Institución. Y me parece que como representantes del Estado debemos trabajar para que eso no siga pasando. Al margen de las respuestas que van llegando, eso lo reconocemos siempre: los pedidos de informes están siendo respondidos en más o menos tiempo, pero háblenle al vecino, cuéntenle al vecino… la información da libertad, pero la información también da legitimidad, da representatividad”.