Stuppia: ‘Con el superávit pagan readecuaciones de precio a los proveedores, pero dejan de lado el recurso humano’

Respecto a la negociación, Stuppia indicó que, pese al rechazo que habían hecho público, desde el Ejecutivo “Se encierran en un 4% y nada, no te proponen un plan de pago, reconocen la deuda, pero no proponen pagarla porque dicen que no tienen plata”.

Aclaró que ellos tienen acceso al sistema RAFAM de cuentas municipales y observan que hay diferencia entre “los ingresos corrientes y los egresos corrientes a favor del municipio de 2.400 millones de pesos. Que ellos dicen que es una foto y que tenemos que ver toda la película, que es para pagarle a los proveedores la readecuación de precios”.

“Hay una dicotomía” consideró, “lo principal de un municipio es el recurso humano. Acá, en estos momentos, se está dejando de lado el recurso humano. Y la gente está empobrecida, mal”.

El sindicalista pidió no compararse con otros municipios, por la diversidad que hay en Olavarría

“La verdad que el movimiento económico, más allá que haya caído, y somos conscientes, es muy importante igual”.

Afirmó que quieren para los trabajadores, el equivalente a lo que es una readecuación de precios que le pagan a las empresas.

En otro punto, reflexionó que “si hay plata para pagar horas extras, hay plata para pagar mejores sueldos”.

“Hay un montón de cosas para charlar. Lo importante acá es que nosotros proponemos una mesa técnica, pero que sea fuera del ámbito del Ministerio de Trabajo porque la Asamblea, que es el órgano supremo y nos dio ese mandato”, expresó.

“Estamos liberados para cualquier medida de fuerza” añadió.

“Estamos esperando que haya una reflexión de parte del municipio y que podamos llegar a la mesa técnica”. Pero, explicó, “lo que queremos es resguardar es la paz social, que haya paz social, que los trabajadores estén tranquilos”.

“En estos momentos están muy mal, no tienen previsibilidad, no tienen nada, porque la verdad que tienen sueldos de indigencia y, dentro del contexto, están sufriendo. Es muy violento lo que están haciendo con la familia trabajadora municipal” concluyó.

Finalmente fue consultado por el nuevo sindicato y por el reconocimiento a la Asociación de Profesionales de la Salud.

“Ninguno está ajustado de derecho como para estar dentro de una paritaria”, consideró.

“Ni el sindicato que ha formado la gestión, porque este es un sindicato que lo ha formado esta gestión, que lo ha formado Valicenti (N. De R. Diputado prov. MC) y otra gente más, que es para rebajar salarios los trabajadores”.

En torno a los médicos dijo que “Hay un descontento muy grande entre los profesionales, porque un profesional de 44 horas con una guardia de 24 horas y título bloqueado, gana menos que un trabajador en una fábrica”.