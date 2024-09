Guillermo Moreno: “Está en juego el proyecto de país”

El referente del partido ‘Principios y Valores’ se expresó en la previa de su llegada a Olavarría, en el marco ‘la reorganización del Movimiento Peronista y la re-industrialización de Argentina’. Brindará una charla en el salón Amparo Castro, este sábado, a las 17 hs. En diálogo con Lu32, opinó sobre el panorama político nacional, calificó a Milei como un ‘chapita’, habló sobre las internas en el peronismo y detalló el modelo de país que proponen desde su partido.