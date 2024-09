Parten los gauchos peregrinos de San José

Foto: Bichos de Campo

Será este miércoles, desde las 8, con salida del Paseo Jesús Mendía. Raúl Campos, integrante de la agrupación, señaló en LU32 que el día que lleguen no podrán ingresar la volanta, pero sí podrán hacerla circular el día del desfile. Se mostró molesto por las restricciones, que mencionó como políticas, pero manifestó que cumplen con todos los requisitos.