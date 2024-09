Alí: ‘Se aumentó la oferta de turnos, pero aún no llega a satisfacer la necesidad del vecino’

Manifestó que “Se aumentó la oferta de turnos, pero aún no llega a satisfacer la necesidad de turnos que tiene el vecino de Olavarría”.

Explicó “Hay muchas personas que en el mismo día no se le puede otorgar el turno, pero quedan en una lista y Salud Te Escucha hace una demanda, que es la demanda, que le llamamos una ‘demanda retrasada’ porque no se da el turno en el momento y vamos aumentando de manera direccional esas especialidades”.

Para el profesional, “Es una problemática que puede parecer sencilla, si uno tiene más demanda de ciertos turnos tendría que dar más oferta, pero tiene que ver con la cantidad de profesionales que hay en la ciudad, con la disponibilidad que tienen esos profesionales y por supuesto con esto que sucede lo mismo que en la Guardia”.

En referencia a lo revelado este martes por el intendente Wesner, admitió “Nos encontramos con un aumento de la demanda tanto de las dos guardias, de la pediatría y de la guardia adulta”.

“A través de la Dirección de Emergencias lo que se trata de hacer, es dar respuesta inicialmente con el equipo que venían trabajando, y comenzamos a trabajar en reforzar con algunos médicos para los eventos y las situaciones especiales, como puede ser ahora la fiesta de la primavera”.

En este sentido, Alí resaltó que los profesionales médicos de Olavarría están ‘a tope’ respecto a las actividades que se les piden que realicen.

Para el año que viene, expresó, están viendo la posibilidad de sumar, en algunos espacios, técnicos en emergencia.

“En muchos otros municipios funciona”, aclaró.

Alí respondió también sobre el impacto que tiene el uso del Hospital como campo de disputa por el conflicto con Municipales: “Toda esa demanda que estamos tratando de satisfacer, en un día que se frene, se puede ver muy afectada y se retrocede”.

“Básicamente -detalló- es lista de espera para el vecino para un día que no se lo puede atender y hay que atenderlo el otro día. Entonces, mi reflexión es la misma que he hecho y que hacemos por nuestro equipo y con los trabajadores: siempre plantear lo que uno requiere o reclamo en la manera correcta”.

“Los que trabajamos en salud, sabemos que salud no puede frenarse porque no es el vecino que tiene la necesidad, son nuestros familiares, son la gente de nuestro barrio, Olavarría es una ciudad relativamente grande, pero muchos se conocen y parece que es anónimo, pero no es anónimo, si no frena en el hospital está disminuyendo la capacidad de la respuesta de salud a todas las personas que conoce” sentenció.

“Se puede, obviamente, plantear posturas, está bien los reclamos, pero me parece que el espacio de salud no es el más correcto”.

Al ser consultado, en esta misma línea, por la viralización de videos y el tema de la limpieza en el Hospital, explicó que se han incorporado 14 personas, bajo una figura de cooperativa, para limpiar algunos sectores.

“La incorporación de estas personas es a través de un servicio, que es una de las herramientas para la contratación que existen. Se realizó una licitación, que quedó desierta y luego, se contrató un servicio que, en este caso, lo brinda una cooperativa y hay 14 personas trabajando en el hospital”.

Puntualizó que “es todo el sector público, es decir, el de uso público, cuando la gente viene a la guardia, los baños y los lugares administrativos”.

“Los lugares de internación, donde requieren mucha más privacidad, donde están los pacientes, donde hay gente sufriendo, los trabajadores que tienen mucho recorrido en el hospital, capacitados, son los que están brindando el servicio en estos espacios. En las áreas de clínica médica, las áreas quirúrgicas, las áreas de pediatría donde hay pacientes”.

Finalmente pidió que, quienes lo necesiten, soliciten la ayuda de Salud Escucha.

Se trata de empleados identificados con un ambo y el logo del programa, o pueden acercarse a la oficina ubicada en la planta baja.

Muchos de los inconvenientes que existen son por falta de información o comunicación, explicó.

Por otro lado, la queja o reclamo que recepcionan, les sirve para mejorar y cambiar puntos de atención.