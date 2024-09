Seambelar: ‘Hemos tenido casos aislados en el hospital de chiquitos que hicieron meningitis, y no estaban vacunados por cuestiones culturales’

El pediatra, en su habitual columna de los miércoles, se sumó a la campaña sostenida por la Comuna en torno a completar esquemas. Alertó porque la vacunación es la única herramienta posible para mantener a raya las virus que, simplemente, matan.