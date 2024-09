La Hi Race Desafia Sierras Bayas será el 6 de octubre

Presentaron oficialmente la competencia este viernes, en el Salón Rivadavia. La rueda de prensa fue encabezada por el Subsecretario de Deportes Juan Pablo Arouxet y el director de Gestión Deportiva, Enzo Jarrie, acompañados de dos de los organizadores, Alejandro Dirgam y Oscar González, que están sorprendidos por la convocatoria, que reunirá a unos 500 corredores.