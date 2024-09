Una multitud celebró el Día del Jubilado y la Jubilada en la Casa del Bicentenario

La actividad se inició a las 14 horas, ante un importante marco de público que se plegó a la iniciativa que solo tuvo como requisito acercarse con equipo de mate, reposera, y ganas de compartir una tarde distinta. Fue por ello que con el correr de los minutos todo el espacio verde comenzó a poblarse hasta verse casi por completo. Dijeron presente no solo Centros de Jubilados de distintos puntos de la ciudad y el Partido, sino que vecinos y vecinas arribaron de manera particular desde diferentes barrios y localidades. Profesores del staff de la Dirección de Deporte Social encabezaron propuestas tanto recreativas como lúdicas, al punto que pudieron verse, por ejemplo, canchas de tejo y de newcom que rápidamente fueron utilizadas. De manera paralela, se desplegaron también iniciativas con el foco en la promoción de hábitos saludables y la estimulación cognitiva, ofrecidas desde la Dirección de Discapacidad y Personas Mayores. A la par, en el interior de la Casa del Bicentenario se contó con la presencia de personal de salud, dispuesto no sólo para la atención de cualquier eventualidad, sino también para la realización de controles y atención de consultas. Para acompañar la merienda, pero también mostrar la tarea que se realiza y aprende en los Centros Recreativos Municipales, fue que se dispusieron varios puestos y stands que dieron lugar a una atractiva feria, tanto de comestibles como de manualidades. Durante todo el desarrollo de la jornada se sortearon además 40 viajes individuales a las Termas de Tapalqué, gestionados desde el Municipio de Olavarría para agasajar las personas jubiladas.





