Otra vez incidentes en el fútbol local

"Lamentamos que luego que se hayan suspendido fechas de la liga por reconocidos hechos de violencia y de varias reuniones que se tuvieron con las asociaciones de Arbitros, Técnicos, Presidentes de los Clubes, Capitanes y demás personas, aún haya personas que no entiendan el mensaje de un Fútbol Sin Violencia", expresó en un comunicado el Club Colonias y Cerros. A su vez, la Asociación de Árbitros de Olavarría repudió el episodio, que tuvo xomo protagonista a los colegiados Carlos Avendaño, Lautaro Gaitan y Axel Laborde. "Creímos luego de todo lo acontecido que tanto árbitros, como jugadores, técnicos y dirigentes logramos consenso en frenar la violencia en el futbol. Lamentablemente algunos todavía no lo comprenden", sostuvieron. Por lo pronto, desde el Club Sierra Chica todavía no se manifestaron al respecto.





