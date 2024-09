Benítez: “El objetivo del Congreso es recuperar las buenas prácticas docentes”

El jefe distrital de Educación se expresó en Lu32 a raíz del 2ndo Congreso Regional de Educación, que se va a desarrollar en Olavarría este miércoles, jueves y viernes. Habrá talleres, conversatorios y conferencias que buscarán problematizar la situación actual de la educación a partir de varios ejes. Confirmó que se esperan docentes, directivos y estudiantes de distintos sectores de la Provincia.