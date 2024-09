Loma Negra: Petehs no firmó el comunicado de rechazo porque no fue convocado para su elaboración

“La Sesión Especial a la que se había convocado para el próximo jueves 26 hacía imposible cumplir con los plazos responsables para hacer un estudio pormenorizado al mismo”, reconoció, en concordancia con el comunicado difundido en el mediodía de este martes, y al que suscriben concejales del PRO-ERF, UCR, La Libertad Avanza y Cimientos de Libertad.

No obstante, destacó que se está trabajando minuciosamente en el expediente y los fondos que el Municipio recaudará de la venta, realizando un listado de obras públicas posibles para acercar en comisiones, que saldrá del consenso de todos los bloques del HCD.

“En el día de la fecha (martes 24), se toma conocimiento de una nueva fecha para la sesión Especial, por lo que se desprende que el Ejecutivo acusó recibo de la sugerencia planteada a los ediles oficialistas en la reunión de comisión de Infraestructura del día de ayer”, señaló en otro sentido.

En esa línea, mencionó que no participó de la reunión porque no fue invitado. “Solo se me invitó a firmar el comunicado conjunto de quienes sí estuvieron, al que no accedí porque ya contiene implícitamente una afectación de fondos aún no discutida”, completó.

“Creemos importante respetar los tiempos propios del poder legislativo, considerando que en siete días no se puede dar un tratamiento apropiado a un expediente de semejante importancia. Del mismo modo, comprometo mi esfuerzo para trabajar de cara a los vecinos y realizar una labor responsable cuidando los intereses de nuestra comuna”, concluyó el concejal.