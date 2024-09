Municipales: "Para lo único que no hay plata es para el recurso humano"

“El aumento del 12% alcanza para dos docenas de empanadas. Es demasiada violencia lo que los trabajadores están soportando”, manifestó.

Asimismo, reconoció que la situación no solo empobrece a trabajadores municipales, sino también a comercios de Olavarría, debido a que se cae toda la actividad económica

En otro sentido, expresó que se les ha quitado siete puntos de participación en el presupuesto, que representan más de 2 mil millones de pesos. “El municipio eligió ponerlo en otro lugar”, dijo.

Reconoció que están un 64% por debajo de la inflación. “Ha sido terrible el tema de la energía, el aumento de energía, gas, electricidad, combustibles, como alimentos, eso ha impactado muchísimo, ni que hablar de los alquileres, que la verdad que estamos en emergencia habitacional, los trabajadores municipales, el 80% alquila”, graficó.

En cuanto a lo que solicitan, mencionó que buscan “un plan de pago de lo que nos deben, de la deuda que la gestión anterior y esta tienen con nosotros, como hicieron con los proveedores”.

En cuanto a la medida que se tomará, explicó que se trata de una asamblea permanente. “Cada sector se reúne, deja por momentos sus actividades y se dedican a hablar entre ellos para buscar instancias superadoras o para buscar este modo de protestas más ingeniosos”, amplió, y señaló que es una carrera de resistencia.

“No esperamos nada del Ejecutivo, darán el aumento por decreto como en otras oportunidades”, sostuvo.

Consultado sobre la mesa técnica que se había propuesto en las últimas reuniones, afirmó que no se llegó a nada porque no hay intenciones, “no muestran números tampoco, entonces esa mesa técnica no era solamente para pedir, sino era para poner, porque acá ellos dicen que a fin de año van a entrar en déficit y nosotros lo que realmente proponemos es anticiparnos a eso, para proponer otra cosa. Pero bueno ellos no están abiertos a una propuesta”.