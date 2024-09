280 familias recibieron las escrituras de sus hogares

En el mediodía de este jueves y ante un Salón Rivadavia colmado se realizó un nuevo acto de entrega de escrituras, que en este caso benefició a 280 olavarrienses, quienes pudieron concretar el sueño de tener en sus manos el documento que los declara como titulares de sus hogares.