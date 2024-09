Cárceles: “En donde tendría que haber un interno, hay tres”

Lo expresó el ministro Mena, consultado sobre el informe de la Comisión por la Memoria que releva un 163% de sobrepoblación en la Unidad N°2 de Sierra Chica. Reconoció que hay unas 1000 personas más de las que debería, y que es así, porque es una institución de máxima seguridad, donde hay población que no puede ir a otros lugares. Aseguró que están avanzando en obras para las 5.000 plazas que faltan en el contexto general carcelario.