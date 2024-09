DIB - A través de la Resolución 474/24, se estableció que el objetivo de la comisión es desarrollar propuestas y planes de acción vinculados al canal, pero también podrá brindar asesoramiento en materia de obras de dragado y en asuntos portuarios conexos a la navegación, entre otras cosas.

Según la norma, las 35 personas designadas, de distintos sectores, “reúnen las condiciones y aptitudes necesarias, en razón de su formación y experiencia” para cumplir esas metas.

En total, la comisión asesora quedó conformada por 35 personas: será presidida por el Ministerio de Gobierno que lidera Carlos Bianco y estarán los intendentes de la región capital así como representantes gremiales y profesionales como ingenieros y economistas. También estará el ministro de Producción Augusto Costa.

Las designaciones

Julio Alak (intendente de La Plata)

Leonardo Angueira (intendente de Punta Indio)

Francisco Banegas (ATE Ensenada)

Eduardo Barcesat (abogado constitucionalista)

Carlos Bertola (ex Coordinador de Pesca Artesanal nacional)

Fabián Cagliardi (intendente de Berisso)

Raúl Calamante (CTA bonaerense)

Julio César Castro.

Cristina de los Ángeles Lembeye

Oscar de Isasi (ATE nacional)

Antonio Di Tomaso (UOM La Plata)

Gabriel Enrique Felizia (puerto Mar del Plata)

Oscar Giardinelli (docente, escritor y periodista)

Francisco Gliemmo (ingeniero)

Mario Godoy (CTA)

Lisandro Hourcade (intendente de Magdalena)

Joel Vinicius Sverdlik (abogado)

José María Lojo (puerto La Plata)

Juan Héctor Nieves (CGT regional La Plata)

Rodolfo Ojea Quintana (ex Comisión Administradora del Río Uruguay)

Hernán Orduna (ex Unidad Ejecutora Especial Temporaria Canal Magdalena)

Néstor Piccone (psicólogo y periodista)

Graciela Rosso (ex intendenta de Luján y ex diputada nacional)

José Alberto Sbattella (economista y docente)

Mario Secco (intendente de Ensenada)

Jorge Taiana (ex canciller y ex ministro de Defensa)

Alejandro Tassone (doctor en ciencias geológicas)

Horacio Tettamanti (ingeniero naval)

Julio César Urien (Fundación Interactiva para promover la Cultura del Agua)

Pedro Wasiejko (Astilleros Río Santiago)

Diego Weinberg (biólogo)

José Luis Montalvo (ingeniero civil)

Guillermo Bianchi (ingeniero civil e hidráulico)

Augusto Costa (Ministerio de Producción)

Juan Cruz Lucero (Ministerio de Producción)