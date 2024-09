Imepho cumple 50 años y lo festeja con mega ofertas en Olavarría

Industria Marplatense de Elaboración de Productos de Hormigón, conocida como IMEPHO, fue fundada en 1974 por la Compañía Marplatense de Construcciones S.A. Asesores de la firma estuvieron este viernes de 11 a 13 en el local de "Pinturerías Ámbito" de Pellegrini y San Martín brindando asesoramiento a los clientes.