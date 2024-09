Danelli: “No solo están en riesgo los salarios, sino también la calidad educativa”

“Estamos reclamando un presupuesto para la educación pública, por el FONID (NdR: quitado por Nación), seguimos reclamando el impacto que ha tenido la presentación del nuevo presupuesto para el 2025 en educación donde se recorta en un 50% el presupuesto”, explicó.

En relación el recorte mencionó que se dieron en infraestructura, en escuelas técnicas, en formación docente, en ciencia y tecnología.

Aseguró que el panorama es muy complejo, y que este año ha costado mucho. “Se les está exigiendo para el año que viene un ajuste de casi el 30% más de lo que es la coparticipación”, amplió.

“Entendemos que si esto no se soluciona, vamos a estar viviendo más desigualdad en nuestro país, donde la pobreza y las oportunidades se van a acentuar”, opinó.

En ese sentido, sostuvo que no solo se ponen en peligro los salarios de trabajadoras y trabajadores, no también la calidad educativa. “¿Cómo alcanzar una calidad educativa si no tenés presupuesto? No hay construcción de escuelas, jardines, universidades. No se pueden pagar los salarios, no se pueden pagar los servicios dentro del edificio. Es muy complejo”, se lamentó.

“¿Cómo sostenemos una educación de calidad si ni siquiera Nación está dispuesta a llevar un plato de comida para las y los alumnos?”, se preguntó, en relación al recorte del Estado en el reparto de alimentos a comedores.

Finalmente, se expresó sobre las paritarias a nivel nacional. Contó que se desarrollaron mesas pero que no se llegó a ningún tipo de acuerdo, y que tampoco se acercó ninguna propuesta o mejora salarial. “No hay diálogo, es una mesa de exposición”, concluyó.