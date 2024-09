El ERF realizó un nuevo ciclo de ‘charlas abiertas’

Los disertantes fueron Miriam Mosescu (concejal de ERF), Nicolás Marinangeli (ex concejal), Ignacio Aramburu (ex concejal) y el Dr. Jorge Cataldi (ex concejal, ex juez y ex Secretario de Hacienda). Ellos brindaron un análisis profundo y constructivo sobre las funciones legislativas del concejal dentro del Honorable Concejo Deliberante, la influencia de su labor en la transformación política y social de Olavarría, y el impacto de las decisiones de los concejales en el desarrollo local y en el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Durante el encuentro, se generaron intercambios enriquecedores entre los asistentes, quienes debatieron sobre el futuro de las políticas públicas locales y la relevancia de la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones.

El Encuentro Republicano Federal, espacio liderado por el Cr. Mario Cura, agradeció a todos los que participaron en este evento y reafirmó su compromiso con la promoción de espacios de diálogo abiertos y constructivos, orientados al bienestar y desarrollo de la comunidad.