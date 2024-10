El Municipio ofrece un balance de la campaña de refuerzo de vacunación

La Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones del Municipio ofreció un balance de la campaña de vacunación 2024, que transcurrió del 16 al 22 de septiembre del 2024, con refuerzo de atención en vacunatorios y centros de salud del Partido, para completar esquemas de inmunización para vecinos y vecinas de todas las edades.

Dicha campaña fue resultado del trabajo conjunto entre Centros de Salud, Hospitales y Centro de Inmunizaciones Banco de Leche; tanto del casco urbano como de la zona serrana y rural.

La iniciativa consistió en el desarrollo de una serie de actividades estratégicas:

Vacunación puerta a puerta.

Inmunización en instituciones educativas (jardines, escuelas).

Promoción de la temática en distintos parques de la ciudad, con entrega de folletería

Centro de llamado, mediante el cual se informó sobre vacunación faltante para la edad y, a través de encuestas, se evaluaron dificultades en niños y niñas aún no vacunados.

Extensión del horario del Centro de Inmunizaciones Banco de Leche.

Talleres orientados a la comunidad educativa.

El objetivo de la campaña fue contribuir a la mejora de la cobertura de vacunación de la población del Partido de Olavarría, así como también la promoción de la inmunización y completar esquemas de vacunación y el análisis de dificultades en personas aún no vacunadas.

Durante el plazo de extensión horaria (fuera del horario regular), fue inmunizado un total de 315 personas (289 del Banco de leche y 26 personas en CAPS). La vacunación en estos casos se correspondió a ingreso escolar para ciclo lectivo 2025 y (para aquellas personas nacidas en 2013), vacunas para HPV, Triple Bacteriana Acelular (dTpa), y Antimeningocóccica – Menveo.

Más allá de la campaña de refuerzo de inmunización, es importante recordar que todas las vacunas del Calendario Nacional son obligatorias, gratuitas y se aplican durante todo el año en el Vacunatorio del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” (ingreso por Alsina), Banco de Leche y el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) más cercano al domicilio (tanto en Olavarría como en las localidades).

Es muy importante mantener completo el Calendario de Vacunación. Las vacunas constituyen una de las principales medidas para evitar un conjunto de enfermedades prevenibles por esta vía, que pueden ser graves para nuestra salud. Es nuestra responsabilidad y obligación que nos apliquemos las vacunas que nos corresponden durante todas las etapas de la vida, así como también acompañar a los más pequeños en este proceso, para evitar enfermarnos y contagiar a nuestra familia y otras personas.

Además, es fundamental tomar conciencia de que no sólo podemos enfermarnos nosotros, sino también contagiar a personas más vulnerables que no pueden recibir las vacunas por tener contraindicaciones para su aplicación.

Por ello se dice que la vacunación ofrece protección de la salud “en rebaño”. Cuando la mayoría de las personas en una comunidad están correctamente inmunizadas, si alguien adquiere una enfermedad inmunoprevenible, la enfermedad probablemente no se propague, ya que en su entorno entra en contacto con otras personas que están protegidas. De esta forma, la diseminación de la enfermedad quedará limitada y no alcanzará a individuos susceptibles que no hayan podido vacunarse por contraindicación médica (ejemplo: pacientes con cáncer).