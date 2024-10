Formación por los 75 años de Bomberos Voluntarios Olavarría

Este miércoles por la mañana, el Cuartel Central fue sede del inicio de las actividades oficiales por el aniversario del Cuerpo. Se izó el pabellón nacional en el mástil ubicado en el acceso, ante la presencia de las autoridades de la institución, integrantes del Cuerpo Activo, la Reserva y las distintas sub comisiones. Luis Occhi realizó una crónica y entrevistó a Hugo Fayanás, Marcelo Petehs, Marisa Jáuregui y Marcelo Collodoro.