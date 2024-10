El Municipio de Olavarría te invita a ver el eclipse de sol

El Municipio de Olavarría informa que en la jornada de este miércoles 2 de octubre se estará desarrollando un eclipse solar anular conocido como anillo de fuego, debido a que se podrá observar el círculo oscuro de la silueta lunar rodeado de un borde luminoso compuesto por los rayos solares de fondo.

Es por este motivo que desde el GOCO (Grupo de Observadores del Cielo de Olavarría) se invita a la comunidad a poder disfrutar y descubrir este acontecimiento. La invitación es desde las 16 horas en el Museo de las Ciencias, y se añadió que para la actividad se repartirán anteojos especiales. Será con entrada libre y gratuita.

Se explicó que este evento dejará a oscuras a la Argentina y se podrá observar, con diferente grado de ocultamiento, en gran parte del planeta, dependiendo principalmente del huso horario de cada región.

Esta vez, el cielo no se oscurecerá completamente, como sí sucede en un eclipse total, debido a que la Luna no llegará a tapar por completo al Sol. De hecho no se podrá ver la Luna en frente al Sol, ya que un 4% la superficie de la estrella quedará sin ocultar y será suficiente para encandilarnos.