Concejales recibieron al director del Hospital Municipal

La primera lectura es de satisfacción de los ediles debido al intercambio con el funcionario. Fernando Alí llegó con parte de su equipo en respuesta a un pedido de informes que había presentado el bloque de La Libertad Avanza, respecto al estado del Hospital. El tema destacado fue la aparatología y su renovación, que protagoniza la agenda de los concejales por estos días.