“La situación es más crítica que a principio de año”

Lo expresaron referentes de gremios docentes y de centros de estudiantes, quienes leyeron un documento en conjunto al llegar al Paseo Jesús Mendía. Allí, con una caravana cada vez más grande, dieron cuenta del contexto desfavorable que atraviesa la educación universitaria: desde los salarios docentes, la ciencia y becas estudiantiles, víctimas del desfinanciamiento universitario. “Que no apaguen las vocaciones más nobles vinculadas al conocimiento y al trabajo con niñas, niños, jóvenes y adultos que transitan nuestras aulas y laboratorios”, indicaron.