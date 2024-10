Santellán: ‘Trabajaremos para ver de qué manera se resuelve’

El titular del Concejo Deliberante reconoció que era una de las opciones que podía pasar y que está prevista en la Ley Orgánica, en referencia la caída de la sesión especial. Guillermo Santellán agregó que la relación institucional con la oposición continuará sin cambios.