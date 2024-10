Aguilera acusó a la Oposición de ‘extorsión’ por la caída de la sesión

“Lo que sucede es que un sector de la Oposición lo que quiere es que imponerle al gobierno municipal un listado de obras o un listado de compras para que con ese dinero se afecte al 100% y se gaste en lo que ellos dicen” mencionó Aguilera que, dijo, es “Algo que no tiene precedentes”.

“Cuando fue la venta de la calle San Martín en el año 2005, esto no sucedió. Cuando fue la venta de la calle a Cementos Avellaneda, hace tres años, durante la gestión de Gali, esto no sucedió: No había una asignación específica en obras destinadas para tal fin” recordó.

“Me llama muchísimo la atención que el mismo bloque que en aquel entonces fue oficialista y promulgó una ordenanza en ese sentido, ahora adhiera a todo lo contrario”.

Y ahí profundizó “Hay un sector de la oposición que le quiere decir al intendente, o lo quiere obligar en qué manera tiene que gastar los recursos. Hay un sector que fue oficialismo, que no se enteró que perdió las elecciones y que hay un intendente que ganó las elecciones y que la gente lo votó para que elija en qué se destina los fondos de los olavarrienses”.

Se preguntó por qué Hilario Galli no negoció una cifra mejor cuando estaba en la gestión.

Coincidió con el recorrido que el edil del PRO-ERF realizó en LU32 este miércoles en torno a los avalúos previos.

Y remató: “Me pregunto si el concejal Hilario Gali, junto con su bloque, dicen que ahora se le puede sacar más dinero, ¿por qué no lo hicieron cuando eran oficialismo? Ahora exigen una cuestión que es irrisoria” concluyó.

Por último, consideró que todavía es muy prematuro para saber cómo continúa esto.

“Nosotros siempre estuvimos a disposición y pusimos todos los elementos necesarios para que se pueda analizar este expediente” expresó.

“Yo me pongo del otro lado de la ciudadanía, cuando un grupo de concejales de la oposición le dice que durante casi 20 días no tuvieron tiempo para leer un expediente y no vienen a sesionar, que es su trabajo” cargó nuevamente.

“Eso lo dejo a consideración de la gente que está escuchando lo que está sucediendo en el Concejo Deliberante, con un tema tan importante que es el beneficio de los olavarrienses”.