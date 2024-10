Aba sobre el financiamiento universitario: “No encontramos solución”

El rector de la UNICEN, Marcelo Aba, se expresó en Lu32 luego del veto de la Ley de Financiamiento Universitario. Destacó la gran concurrencia a la Marcha Federal del pasado miércoles, y aseguró que la sociedad está convencida de la educación pública universitaria como herramienta de transformación social. Mencionó que la próxima tarea es conversar con legisladores para lograr el retratamiento de la Ley. Reconoció fuertes atrasos salariales en docentes y no docentes, y advirtió por un 2025 aún más complejo, en caso de continuar la falta de respuestas del Gobierno Nacional.