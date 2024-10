Stuppia: “En 20 años nunca sucedió esto”

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales habló con los medios luego de que personal policial se haga presente en la carpa que se encuentra a las afueras de la Municipalidad, a modo de protesta. La presencia de los ejecutivos se da por una supuesta denuncia por ‘ruidos molestos’, pero según intuye el dirigente, es porque transmitieron un discurso del intendente Wesner en campaña, donde afirma que estará al lado de los trabajadores. Denunció que varios de sus compañeros recibieron golpes.