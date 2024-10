D’onofrio: “El transporte de pasajeros debe seguir siendo eso, y no solo un negocio”

El ministro de Transporte de la Provincia, Jorge D’onofrio, habló en Lu32 sobre la desregulación del transporte de pasajeros impulsada este lunes por el Gobierno Nacional, y la decisión de la cartera de no acompañar la decisión. Consideró que el 70% de las localidades quedarían aisladas, porque para las empresas no sería rentable. . Además, se expresó en relación a la situación que el transporte público atraviesa en el interior, y se refirió al avance del Programa Licencia Joven, que incluye a Olavarría en la última actualización.