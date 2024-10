El Gobierno Nacional tomará un examen online de idoneidad a 40.000 empleados estatales

En concreto, se resolvió tomar un examen de idoneidad estandarizado para 40 mil empleados de la planta transitoria y contratados pública nacional, herramienta que deberán aprobar para seguir trabajando en el Estado.

En el mismo sentido, el funcionario aclaró que “los discapacitados no van a participar del examen en primera instancia, ya que los sistemas requieren una adaptación adicional”. Precisó que los test se van a realizar a razón de unos 2.000 por día y en el mes de diciembre, que es cuando vencen estos contratos y añadió: “Para ser renovados van a requerir que el examen esté aprobado”.

El portavoz puntualizó, también, que los exámenes, bajo la modalidad virtual, “van a estar coordinados con la UBA”, pero evitó dar mayores precisiones. Al ser consultado sobre cuáles van a ser los criterios de idoneidad, admitió que aún no están definidos y consideró que se van a evaluar “puntos muy elementales, como para cumplir las tareas básicas o las tareas de cada puesto”.

Desde el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger precisaron que los exámenes se tomarán “a todos los que se le renueva el contrato que vence el 31 de diciembre y no para personal de planta permanente”. Y agregaron: “Va a ser un requisito necesario pero no suficiente, ya que después por supuesto van a definir la renovación o no por los parámetros usuales si la persona merece la renovación del contrato”.