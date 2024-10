Universidades: “Lo más importante es generar un discurso y empezar a convocar a más gente”

Lo expresó la presidenta de la Federación Universitaria de la Provincia, Candela Macazaga, luego de finalizadas las asambleas interclaustro en todas las sedes de la UNICEN. Calificó como ‘positivos’ a los encuentros y detalló las medidas que se tomaron. Además, se refirió a como se viene desarrollando la toma del rectorado en Tandil.