Stuppia: ‘Si hubiese estado Cristian Delpiani, esta situación no sucedía’

Afirmó que la gestión tiene reuniones con los padres y les mienten, ya que los hacen quedar como violentos. Pero esto es menor, consideró, respecto al corrimiento que el intendente realizó de Cristian Delpiani.

Stuppia adjudica esta decisión a que “Cristian no es ‘Cámpora’, no es puro” y no coincide con los pensamientos y las “barbaridades” que quieren hacer, como judicializar la protesta, manifestó.

Expresó, en otro orden, que la coordinadora del jardín está bajo mucha presión, ya que Malena Pianciola (N. de R.: Subsecretaria de Protección Integral de Derechos) la ha hecho llorar un par de veces, según han recibido en el sindicato.

Reveló que han tenido casos en donde llaman atención a trabajadores por abrirles la puerta a los referentes sindicales.

Stuppia contradijo a Landívar en torno a la cuestión de la libertad con la que los trabajadores toman las decisiones de parar, entrar en asamblea o trabajar.

Agregó que la directiva del gremio sólo acompaña y que son los trabajadores de las áreas los que toman las decisiones, ya que son los que saben cómo están.

En referencia a la cuestión del Principito, repasó su versión de los hechos.

Afirmó que los sorprendió lo expresado por la Comuna, debido a que nada tiene que ver con lo que ellos pasaron en la institución, a la que ingresaron de forma muy natural y dialogando con una madre, que es profesional.

Al ser consultado por las declaraciones que la Justicia tiene en su poder de empleadas del Jardín, Stuppia respondió que no tiene ningún contacto por parte de la Justicia o la policía por investigaciones.