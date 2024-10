Juicio de Cordero: “Fue muy doloroso tener que verles las caras”

Carla, hija de Carlos Roberto Cordero, militar retirado asesinado en 2019, se expresó en Lu32 en el marco de la primera audiencia del juicio oral y público, que se desarrolla en el Tribunal Oral Criminal N°2 de Azul. El caso llega con dos imputados: Daniel Arrieta y Anabella Landalde. “Es muy difícil saber que tenemos que volver a verlos”, relató.