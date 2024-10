Concejales-Municipales: “La reunión fue muy constructiva”

Lo expresó el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, José Salvador Stuppia, al salir del encuentro que mantuvo el gremio con todos los ediles en el Concejo Deliberante. En diálogo con los medios, calificó a la reunión –que se extendió por casi dos horas- como positiva, aunque con algunas discusiones propias del debate. Aseguró que quedan a la espera del trabajo ‘que puedan realizar los concejales’, y reconoció que todos ‘estaban en la misma sintonía’.