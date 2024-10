“No nos explican los motivos puntuales por los que se quiere cerrar la carrera”

Juan Ignacio Palacio, director del Instituto de Formación Docente N°22, dialogó con Lu32 debido al posible cierre del Profesorado de Filosofía Aseguró que el futuro es incierto, pero que hay tiempo hasta el 22 de octubre para solucionar. Además, se refirió a la suspensión ‘sobre la hora’ de una reunión que iban a mantener con el Consejo Regional de Planificación de la Educación Superior, hasta ‘nuevo aviso’. Destacó que el profesorado es ‘el único’ en la Región XXV, y que tiene su larga historia.