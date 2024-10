Se desarrolló el acto por el aniversario N°145 de Sierras Bayas

La docente Mirta Belusky fue la encargada de brindar palabras alusivas a la fecha: “Nuestro pueblo transcurrió 100 años sin festejar un aniversario, hace exactamente 45 años que nos reunimos para festejar, porque no había conocimientos precisos sobre fecha referida a su asentamiento, por esta razón en las escuelas se hacen trabajos de investigación consultando las documentaciones que tienen en su poder, a fin de poder establecer una fecha de referencia para nuestra localidad. Por eso queda como pregunta, ¿Por qué se tomó el 20 de octubre de 1879 como fecha fundacional? No tengo la respuesta. Podría ser un buen tema de investigación”. Además agregó: “Prácticamente toda la vida del pueblo transcurría directa o indirectamente ligada a la fábrica de cemento, resultaba imposible imaginar un futuro sin chimeneas, pero ese día inevitablemente llegó, la falta de materia prima y los modernos métodos de fabricación que casi no requieren mano de obra, la desplazaron a una localidad vecina. Sin embargo el pueblo no desapareció, el habitante se arraiga, las instituciones trabajan, se buscan otras alternativas y emprendimientos y continuamos de cara al futuro mejor y un bonito lugar para vivir. Tenemos sierras, tenemos verde, tenemos historia a cada paso”. Más tarde tomó la palabra el intendente Wesner quien comenzó agradeciendo a los presentes y destacó: “Es una localidad hermosa que siempre nos gusta recorrer, visitar, transitar y que sin lugar a dudas más allá de la geografía del paisaje, de su virtud productiva, sus relieves, sus caleras, sus canteras, sus senderos sinuosos y la característica geográfica la hacen por excelencia protagonista del corazón productivo de la provincia de Buenos Aires”. Con relación a la gestión el jefe comunal destacó el rol de la nueva directora del Hospital, que estaba presente en la celebración: “gracias por el enorme trabajo y el enorme esfuerzo que haces todos los días no solamente has cambiado la impronta de gestión del Hospital, sino que soy testigo que están cubriendo todas las guardias, con lo cual eso es una garantía para todos los vecinos”. En esa línea detalló las obras que se llevan adelante en el nosocomio y las nuevas especialidades que también se sumaron. Por último destacó: “El desafío es enorme, hay mucho por hacer, es un sendero que tenemos que transitar de manera conjunta en este contexto tan complejo. Tenemos la voluntad, tenemos las ganas de hacerlo, por más años y más cumpleaños que nos encuentre de manera conjunta, brindo por ustedes celebro por ustedes que habitan esta hermosa localidad”. Durante el acto se hizo mención a la donación de una hamaca para personas con discapacidad por parte del Rotary Club Sierras Bayas, una muestra más del compromiso con el fortalecimiento de los lazos comunitarios.





