Rodríguez: “Vamos a dar un perfil de las calles y hacer un recorrido de como aparecieron en la ciudad”

Marcos Rodríguez, técnico en Gestión Universitaria habló en Lu32 en el marco de la charla que brindará este miércoles, a las 19 hs, en el Banco Credicoop Contó los lineamientos que seguirá el encuentro, se refirió a algunas particularidades de los nombres, y recordó cómo fueron sus comienzos en el estudio de las calles de Olavarría.