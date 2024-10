Alcorta: ‘Cuando me marché, mi intención era volver a Olavarría’

El profesional médico estuvo a cargo del equipo que realizó una inédita intervención quirúrgica pediátrica en nuestra ciudad. El graduado de Ciencias de la Salud de la UNICEN expresó, en diálogo con Luis Occhi y el Dr. Gastón Seambelar, que quiso “devolverle a la comunidad, algo que en su infancia había visto como una carencia”.