El Círculo Médico expuso en la Comisión de Salud y fue ‘una reunión positiva’

Se trata de la opinión del concejal del oficialismo Agustín Romero, titular de la Comisión de Salud del Concejo. Adelantó que quieren escuchar a todas las partes del conflicto, por lo que citarán al IOMA y, posteriormente, al Co.Ce.Ba. Reconoció que lo hacen por las demandas de vecinos y vecinas que reciben, pero que es un acuerdo entre privados y no tienen herramientas para intervenir.