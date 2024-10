Se inicia la Fiesta del Chacarero y destacan la muestra dinámica

Héctor Zabalza, desde el Club Huracán de Chillar que la organiza, afirmó en LU32 que trasladaron la muestra al predio donde el club tenía una pista de automovilismo. Resaltó la cantidad de empresas que estarán, pero también los productos que las mismas traen.