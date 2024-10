Abraham: “Olavarría tiene una gran falencia en arbolado urbano”

La concejal de Unión por la Patria, Belén Abraham, habló en Lu32 luego de la aprobación de la ordenanza de arbolado público urbano, que había sido elevado por el Ejecutivo hace algunos meses. Contó las implicancias de la normativa, que según dijo, es una demanda concreta y viene a tapar ‘algunos grises’. Pidió que la comunidad se involucre.