Impulsan una agrupación libertaria para disputar los colegios de abogados en la Provincia

Se trata de ‘La Púrpura’, que será presentada de manera oficial este sábado en Olavarría, en la Sociedad Española. Daiana Musa, referente regional de la agrupación, dialogó con lu32 y comentó como surgió el espacio que busca ‘trabajar para el matriculado, que es lo que no se está haciendo’.